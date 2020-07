Le autorità sanitarie hanno smentito la notizia di un «focolaio di polmonite sconosciuta e più letale del coronavirus» in Kazakistan (Di martedì 14 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Martedì 14 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato l’11 luglio dal sito web Juorno.it (che si autodefinisce «un portale di informazione che nasce a Napoli»), dal titolo: «In Kazakistan c’è “un focolaio di polmonite sconosciuta e più letale del coronavirus”». Nel corpo dell’articolo troviamo il riferimento a una misteriosa polmonite, che in Kazakistan ... Leggi su facta.news

