Lazio, Inzaghi: «È un momento particolare. I ragazzi danno tutto» (Di martedì 14 luglio 2020) Simone Inzaghi ha analizzato la sfida di Serie A contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in vista del match di Serie A contro l’Udinese. «Ci confrontiamo sempre con società, calciatori e staff tecnico, a prescindere dai risultati. In questi giorni abbiamo parlato, sappiamo di attraversare un momento particolare. I ragazzi stanno dando tutto come sempre, purtroppo però con le rotazioni limitate non basta. In questo periodo non c’è tempo per allenarsi, bisogna solo gestire i recuperi. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Questa mattina abbiamo lavorato discretamente, ho visto una squadra compatta. Sono convinto che ad Udine ... Leggi su calcionews24

SkySport : Simone Inzaghi e le analogie con la prima Lazio di Petkovic - Sport_Mediaset : Polveriera #Lazio: rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko con il #Sassuolo. Problemi tra i giocatori e lo staf… - capuanogio : Però #Inzaghi che si lamenta dei rigori contro la #Lazio in questa stagione anche no. Grazie - sportface2016 : Le dichiarazioni di Simone #Inzaghi alla vigilia di #UdineseLazio - gry1783 : RT @TuteLazio: Riassunto: - 3 rigori in 3 partite per falli di mano alla Lazio: 'Ahaha godo! Limone Inzaghi!' - 2 rigori alla Juve contro l… -