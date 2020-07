Lavoro, a luglio 263 mila assunzioni dalle imprese: ecco le figure più richieste (Di martedì 14 luglio 2020) Sono circa 263 mila le assunzioni previste dalle imprese nel mese di luglio 2020 . Le figure professionali più richieste in questo periodo riguardano anzitutto le attività commerciali e del turismo a... Leggi su feedpress.me

Sono circa 263 mila le assunzioni previste dalle imprese nel mese di luglio 2020. Le figure professionali più richieste in questo periodo riguardano anzitutto le attività commerciali e del turismo a p ...

Fondo emergenza Covid

Il Fondo Emergenza Covid 19 che la Regione ha istituito con una legge in aprile (LR 13/2020) per sostenere la liquidità delle imprese a seguito della pandemia, sarà rifinanziato con fondo di circa 22 ...

