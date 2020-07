L'autista le chiede di mettere la mascherina. E la nigeriana diventa un furia (Di martedì 14 luglio 2020) Ha aggredito l'autista che l'aveva rimproverata perché era salita sul bus senza mascherina. È accaduto ieri, intorno alle 13.50, in via Mario Cora in zona Torre Gaia a Roma, e protagonista della vicenda è una nigeriana di 27 anni. La donna, ripresa, ha dato in escandescenze sfondando il plexiglas di protezione e il volante del bus. Sul posto è intervenuta la polizia. L'autista ha rifiutato le cure mediche mentre la donna è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Leggi su iltempo

StufaMarcia1 : RT @tempoweb: L'autista del bus le chiede di mettere la #mascherina. E la nigeriana diventa un furia #Roma #aggressione - tempoweb : L'autista del bus le chiede di mettere la #mascherina. E la nigeriana diventa un furia #Roma #aggressione… - andratuttobenee : c'era appuntamento con l'amore e hanno trasmesso anche i bloopers, tra cui l'iconica scena in cui l'autista chiede… - Notiziedi_it : Scuolabus dirottato e incendiato, il pm chiede 24 anni di carcere per l’autista: “Fu sequestro per terrorismo” - zazoomnews : Chiede a tre passeggeri di indossare le mascherine. Autista aggredito e ucciso - #Chiede #passeggeri #indossare -

Ultime Notizie dalla rete : autista chiede «Indossi la mascherina», ma lui prende a testate l'autista e lo manda all'ospedale AnconaToday Bus nel bacino idrico, si è trattato di un gesto intenzionale

ANSHUN - Settimana scorsa un bus era finito in un bacino idrico a Anshun, causando la morte di 21 persone. Ora emergono nuovi dettagli: non si è trattato di un incidente, ma di un gesto volontario. S ...

Cina: il governo gli espropria la casa, autista lancia bus pieno di persone in un lago: 21 morti

L'autista di un autobus pieno di passeggeri ha causato la morte di 21 di loro lanciando il mezzo a tutta velocità in un lago: a quanto pare l'uomo voleva in questo modo vendicarsi nei confronti delle ...

ANSHUN - Settimana scorsa un bus era finito in un bacino idrico a Anshun, causando la morte di 21 persone. Ora emergono nuovi dettagli: non si è trattato di un incidente, ma di un gesto volontario. S ...L'autista di un autobus pieno di passeggeri ha causato la morte di 21 di loro lanciando il mezzo a tutta velocità in un lago: a quanto pare l'uomo voleva in questo modo vendicarsi nei confronti delle ...