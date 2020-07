L’ambasciatore turco a Roma: «Santa Sofia rimarrà aperta ai visitatori». Coperti i mosaici durante la preghiera (Di martedì 14 luglio 2020) Il museo di Santa Sofia, ora riconvertito in moschea, continuerà a rimanere aperto ai visitatori. Almeno secondo il Diyanet, l’alto consiglio religioso turco. In un comunicato le autorità hanno assicurato che non «c’è alcun ostacolo dal punto di vista religioso all’apertura di Santa Sofia ai visitatori al di fuori dell’orario delle preghiere islamiche». Lo scorso venerdi la decisione del consiglio di stato turco di riconvertire l’opera in moschea – ribaltando la decisione presa nel 1934 dal presidente turco Mustapha Kemal Ataturk – ha suscitato diverse condanne da parte dei governi occidentali, dalla Russia e anche da Papa Francesco che ha affermato di essere ... Leggi su open.online

Pacon2Pi : RT @eziomauro: L'ambasciatore turco a Roma: 'Su Santa Sofia decisione sovrana. Resterà aperta a tutti' - repubblica : RT @eziomauro: L'ambasciatore turco a Roma: 'Su Santa Sofia decisione sovrana. Resterà aperta a tutti' - repubblica : L'ambasciatore turco a Roma: 'Su Santa Sofia decisione sovrana. Resterà aperta a tutti' [di GABRIELLA COLARUSSO] [a… - markgmm : RT @repubblica: L'ambasciatore turco a Roma: 'Su Santa Sofia decisione sovrana. Resterà aperta a tutti' [di GABRIELLA COLARUSSO] [aggiornam… - eziomauro : L'ambasciatore turco a Roma: 'Su Santa Sofia decisione sovrana. Resterà aperta a tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambasciatore turco Tutti i lavori delle Commissioni del Senato della settimana: coronavirus e cultura, concessioni autostradali Policymakermag