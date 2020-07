L’allarme dell’università di Yale: “Si può avere il Coronavirus e non guarire più” (Di martedì 14 luglio 2020) Si può avere il Coronavirus e non guarire più: i casi che diventano cronici Siamo abituati a identificare i malati di Coronavirus come tutti quei cittadini che sono stati costretti al ricovero in ospedale e, in qualche occasione, in terapia intensiva, tuttavia esiste anche un altro macro-gruppo di pazienti che ha sviluppato forme più lievi e moderate del Covid-19 ma che non per questo è meno in pericolo: anzi, molte tra queste persone rischiano di non guarire più. Il Coronavirus, infatti, in alcune forme può diventare cronico: ciò significa che se anche i pazienti, in questo momento, risultano negativi al tampone, può succedere che il virus non venga mai del tutto smaltito dal loro corpo e vi si “nasconda”. Facendo ... Leggi su tpi

