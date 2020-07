L'album del giorno: Queen, Hot Space (Di martedì 14 luglio 2020) "Un classico è un'opera che non ha mai finito di dire quello che ha da dire", ha scritto Italo Calvino, e non c'è dubbio che i Queen di classici ne abbiano composti numerosi, con buon pace dei loro detrattori. Al di là di tutto, quello che resta di una band o di un artista sono le canzoni, non gli esercizi di stile fini a se stessi che, magari, strappano l'applauso ma che non scaldano il cuore e di cui, nella memoria collettiva, non resta traccia. Chi non si è emozionato almeno una volta nell' ascoltare le epiche note di We are the champions come commento sonoro di un'impresa sportiva? Chi non è rimasto incantato dalla singolare commistione tra rock e opera di Bohemian rhapsody, da alcuni considerata la migliore canzone di musica leggera di sempre? Chi non ha mai ballato con l'irresistibile groove di Another ones bites the dust, ... Leggi su panorama

SpotifyItaly : Il nuovo fenomeno giapponese alla conquista del pop mondiale: ascolta ora 'Over', l'ultimo singolo degli… - Radio3tweet : Dodici nuovi brani scritti durante il lockdown per riflettere sulla realtà degli ultimi mesi attraverso il suono de… - JuventusFCYouth : #Under23, l'avventura #Playoff continua ?? Il match report per rivivere #JuvePadova ??? - rockhertz : Di origine italiana, i Necrodeath sono di sicuro tra i gruppi del territorio più influenti e originali. Nati nel 19… - escapefrxmheart : domani escono i risultati del sondaggioo, continuate a votare?? Album t/rap e indie usciti nel 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : album del CUNEO/ "Villa Temi", è uscito l'album del lockdown del musicista Daniele Trucco Cuneocronaca.it CUNEO/ "Villa Temi", è uscito l'album del lockdown del musicista Daniele Trucco

CUNEO CRONACA - E' uscito da poco sui principali stores digitali "vILLA tEMI", album di brani originali composti da Daniele Trucco, saggista e musicista cuneese. Per la prima volta Trucco si confront ...

Chiara: «Con gli anni ho capito: siamo belli perché diversi»

MUSICA Il nuovo album di Chiara Galiazzo, il quarto in carriera, ha da poco visto la luce. “Bonsai (come fare le cose grandi in piccolo)”, il titolo, è già tutto un programma: l’arte della pazienza e ...

CUNEO CRONACA - E' uscito da poco sui principali stores digitali "vILLA tEMI", album di brani originali composti da Daniele Trucco, saggista e musicista cuneese. Per la prima volta Trucco si confront ...MUSICA Il nuovo album di Chiara Galiazzo, il quarto in carriera, ha da poco visto la luce. “Bonsai (come fare le cose grandi in piccolo)”, il titolo, è già tutto un programma: l’arte della pazienza e ...