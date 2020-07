L’Agostino Lettieri Five Soccer Solofra conferma Giordano nello staff tecnico (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – L’Agostino Lettieri Five Soccer Solofra comunica di aver confermato nello staff tecnico per la stagione 2020-2021 Nicola Giordano, la terza col sodalizio presieduto dal Presidente Francesco Barone. Nell’ultimo campionato di serie C2, categoria cui si prenderà parte anche nella prossima annata, è arrivato un settimo posto sancito dalla chiusura anticipata delle attività federali causa Covid–19. L’obiettivo è migliorare questo piazzamento alimentando allenamento dopo allenamento l’entusiasmo che contraddistingue la società irpina: “Sono contentissimo di continuare a far parte di questa famiglia in ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : L’Agostino Lettieri