L'affare immobiliare dei Benetton a Roma. Conte, Tria, 5Stelle, leghisti... chi ha dormito? (Di martedì 14 luglio 2020) A dicembre 2018 il trauma collettivo per il crollo del Ponte Morandi era ancora fortissimo, così come l'ondata di strali che, allora, si erano abbattuti su Altantia e la famiglia Benetton, per quanto riguarda la gestione di Autostrade. Il governo in carica era quello formato dal M5S-Lega, e seppur a varie intensità, molto più forti da parte dei grillini, la posizione di sdegno verso Atlantia-Benetton era alquanto netta. L'operazione immobiliare di cui oggi racconta nei dettagli Il Tempo, e che riguarda il pregiato edificio di piazza Augusto Imperatore a Roma, fu del tutto legittima e regolare, certamente, ma sul piano politico salta all'occhio, e non poco, che nel Governo Conte 1, costruito sull'architrave dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, non fosse montato un ... Leggi su iltempo

Secondo le valutazioni delle principali agenzie immobiliari di Roma a giugno 2020 quel palazzo avrebbe un prezzo oscillante fra 187 e 210 milioni di euro, ma all’epoca della transazione i valori erano ...

