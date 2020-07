Lady Oscar, l’anniversario della morte dell’eroina scandalo simbolo del femminismo (Di martedì 14 luglio 2020) La morte di Lady Oscar ha lasciato in tutti gli amanti dei cartoni animati un vuoto immenso. Era il 14 luglio di 231 anni fa, durante la presa della Bastiglia Lady Oscar, la neonata col fiocco blu. L’eroina dell Rivoluzione Francese che sovvertì ogni tipo di stereotipo di genere. Quasi tutti ricordano la beniamina francese che rappresenta ancora oggi una delle prime icone del femminismo mondiale. Era esattamente il 14 luglio di 231 anni fa quando Lady Oscar cadeva a terra durante la presa della Bastiglia prima di esalare l’ultimo respiro. La sua morte provoca ancora tutt’oggi dispiacere in tutti coloro affezionati al famoso cartone animato. Nata donna, ma cresciuta dal padre ... Leggi su zon

Radio3tweet : Per chi ha imparato la storia francese grazie a lei, per chi guardandola ha sognato di diventare una spadaccina, pe… - Radio105 : Chi guardava Lady Oscar da piccolo? #LadyOscar #14luglio #Radio105 - wireditalia : Il #14luglio 1789 per i francesi è il giorno della presa della Bastiglia, per gli altri è il giorno della morte di… - CarlaDeArcangel : Lady Oscar, il 14 luglio l'anniversario della morte nella presa della Bastiglia: «Un trauma mai superato» - ME36985777 : RT @DibblestheWine: 'Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rosa di guancia Oscar ti chiamera… -