Lacedonia | torna il concorso di fotografia documentaria “1801 passaggi”

Al via la quarta edizione del concorso di fotografia documentaria "1801 passaggi", un'iniziativa in rapida crescita e diffusione nata in un piccolo paese del sud interno. Il concorso è legato al fondo fotografico dello statunitense Frank Cancian (www.frankcancian.net) custodito a Lacedonia nel MAVI / Museo Antropologico Visivo Irpino. Il tema di quest'anno è "Un paese italiano, 2020" e i partecipanti dovranno inviare opere realizzate a partire dal 10 marzo 2020, data di inizio del "lockdown", e fino al termine fissato alle 23:59 del 31 ottobre 2020. Data l'emergenza sanitaria in corso, solo per l'edizione 2020, la proclama­zione dei vincitori, la lettura delle motivazioni, la premiazione e ...

