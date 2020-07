La Svizzera produce sempre più energia solare (Di martedì 14 luglio 2020) Nel 2019 il mercato è cresciuto del 20%, con nuovi impianti per una superficie pari a 310 campi da calcio Leggi su media.tio.ch

BERNA - Il mercato fotovoltaico in Svizzera nel 2019 è cresciuto del 20%, o di 332 Megawatt. I nuovi pannelli solari installati coprono una superficie pari a 310 campi da calcio. In totale, vengono fo ...

Pronto il primo camion al mondo alimentato a idrogeno che circolerà in tutta Europa

Fantascienza fino a poco fa, oggi realtà: circolerà in tutta Europa il primo camion al mondo alimentato con celle a combustibile a idrogeno. La Hyundai Motor Company ha spedito in Svizzera le prime 10 ...

