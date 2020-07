La Suzuki Swift Sport Hybrid R1 ha debuttato al RallyLana 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) È cominciata l’era dell’ibrido nel mondo del rally. In questi giorni, al RallyLana 2020 di Biella ha fatto il suo debutto la prima vettura ecologica della disciplina, ovvero la Suzuki Swift Sport Hybrid R1. La macchina ha presentato già delle caratteristiche interessanti che potrebbero rappresentare un punto di riferimento per il futuro: il suo rapporto peso-potenza, infatti, si basa su 1.025 chilogrammi per 129 cavalli. Il motore è un quattro cilindri da 1,4 litri, affiancato da un Integrated Starter Generation (ISG) in grado di sprigionare 48 Volt. Questa componente è importante perché svolge funzioni da alternatore, motore elettrico e di avviamento. Il pilota che ha avuto l’onore e l’onere di mettersi alla guida di questa ... Leggi su sport.periodicodaily

