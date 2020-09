La strategia di TikTok per salvarsi dalla scure di Trump (Di martedì 14 luglio 2020) Funambolo TikTok. L'applicazione sta cercando un equilibrio tra mercato internazionale e cinese, tra cassa e politica, fra trasparenza e censura. La strategia è chiara: rifarsi una verginità in Europa e Stati Uniti senza inimicarsi Pechino. Il manichino su cui cucire questo abito double face c'è già. Un unico sviluppatore, ByteDance, controlla due app uguali ma con rigidità censorie differenti: Douyin in Cina, TikTok nel resto del mondo. Passare dal disegno alla realizzazione del vestito su misura, però, non sarà semplice. ByteDance ci sta lavorando. India no, Stati Uniti forse Nell'hardware, le filiere di Cina e occidente sono intrecciate. Produzione e mercati di sbocco non possono fare a meno l'una degli altri. Nei servizi, invece, c'è ancora una forte distinzione per aree di ... Leggi su agi

