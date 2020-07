"La stabilità?". Conte sventola bandiera bianca? Parole pesantissime sul governissimo (Di martedì 14 luglio 2020) Vuoi vedere che anche Giuseppe Conte ha capito di avere i giorni contati? O di avere clamorosamente fallito nella sua doppia parentesi da premier? Il sospetto sorge leggendo quanto affermato dal presunto avvocato del popolo in un colloquio con La Stampa, avvenuto in aereo, mentre Conte tornava dalla cena con Angela Merkel con al centro Recovery Fund e aiuti europei. Certo, si parla di quello, "noi non cediamo su nulla", afferma baldanzoso. Ma è quando gli chiedono conto delle voci, sempre più insistenti, sul governissimo che Conte sembra rispondere con una sorta di lapsus: "Serve più stabilità politica? La stabilità è collegata alla capacità di fare il bene dell'Italia. Perché la stabilità non è un ... Leggi su liberoquotidiano

OPannello : Policarbonato Compatto 3mm - Macrolux - Stabilit Suisse MPN: MSS03TR100 Prezzo di Listino: 28,69 € Prezzo Promoz… - LavoriPubblici : Dal MIT la circolare che introduce la possibilità di metodi innovativi di indagine nelle gallerie @LavoriPubblici - OPannello : Policarbonato Compatto 10mm - Macrolux - Stabilit Suisse MPN: MSS10TR100 Prezzo di Listino: 76,86 € Prezzo Promo… - zazoomnews : Meteo LAQUILA: qualche ACQUAZZONE domenica poi torna la stabilità con clima gradevole - #Meteo #LAQUILA:… - zazoomnews : Meteo LAQUILA: qualche ACQUAZZONE domenica poi torna la stabilità con clima gradevole - #Meteo #LAQUILA: #qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : stabilità Conte Fase 3, Gelmini a Di Maio: stabilit? Mi sembra immobilismo Yahoo Notizie "Il Liceo ha bisogno di stabilità"

"E’ stato un anno difficile per tutte le scuole e per tutti coloro che le vivono: in questo scenario, il liceo Alessi è stato particolarmente colpito a causa dall’assenza del dirigente scolastico, sos ...

Elezioni: progetto civico progressista, Vda cerca stabilità

(ANSA) - AOSTA, 13 LUG - "La Valle d'Aosta ha un disperato bisogno di buon governo. Di stabilità anzitutto, perché senza continuità amministrativa non si può costruire nulla di rilevante. E ...

"E’ stato un anno difficile per tutte le scuole e per tutti coloro che le vivono: in questo scenario, il liceo Alessi è stato particolarmente colpito a causa dall’assenza del dirigente scolastico, sos ...(ANSA) - AOSTA, 13 LUG - "La Valle d'Aosta ha un disperato bisogno di buon governo. Di stabilità anzitutto, perché senza continuità amministrativa non si può costruire nulla di rilevante. E ...