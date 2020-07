La sfida di Arianna Talamona, campionessa di nuoto: "Così racconto la mia disabilità su TikTok" (Di martedì 14 luglio 2020) Arianna Talamona è una campionessa mondiale paralimpica di nuoto. Sui social racconta la sua disabilità con intelligenza e ironia Il sogno azzurro di Tokyo 2020 è solo rimandato. Arianna Talamona, 26 anni, campionessa mondiale paralimpica di nuoto, lo sa bene. Nella libreria dell’appartamento che divide con il compagno Roberto a Lissone, Varese, ci sono le medaglie più recenti. Quelle dei mondiali di Londra … Leggi su it.mashable

Ultime Notizie dalla rete : sfida Arianna

La Gazzetta del Mezzogiorno

Come Arianna che rende una protagonista de L’Ulisse in chiave ... Mi piacciono i teatri come il Marenco di Novi ma spesso la sfida di un regista è quella di lavorare per forzare gli spazi del ...È un «filo d’Arianna» tenace e ben visibile a guidare questa 46ma edizione del Festival della Valle d’Itria, che Martina Franca ha fortemente voluto ad onta di tutte le difficoltà che il Labirinto di ...