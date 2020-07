La Serie A vuole riaprire gli stadi. All’Olimpico in 30mila, allo Stadium 17mila, di meno al San Paolo (Di martedì 14 luglio 2020) Ieri la Lega Serie A ha annunciato che presenterà alla Figc un protocollo per la riapertura parziale degli stadi, in sicurezza. I presidenti sperano di recuperare una parte di pubblico e, scrive il Corriere dello Sport, “hanno fatto preparare da un noto studio di ingegneri un apposito e dettagliato studio che analizza la situazione club per club (in base al numero di abbonati) e impianto per impianto“. Le possibilità che il Comitato tecnico scientifico dia il suo benestare, però, non sono molte. Oggi è atteso il nuovo dpcm del governo e dalla prime anticipazioni conterrà delle strette su sagre, eventi, fiere e discoteche. Lo stato di emergenza, inoltre, sarà prorogato probabilmente fino al 31 ottobre. “L’esecutivo ha il timore che riaprire gli stadi ... Leggi su ilnapolista

sud_delmondo : RT @ottogattotto: #Renzi:'Se lo Stato vuole tornare nella proprietà, l’unica possibilità è una operazione su #Atlantia con un aumento di ca… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, Conte: 'Qui per un progetto triennale. Se Zhang vuole rinnovare, lo facciamo' - napolista : La Serie A vuole riaprire gli stadi. All’Olimpico in 30mila, allo Stadium 17mila, di meno al San Paolo La Lega pres… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: “Il calcio dopo il #Virus. La #SerieA vuole aprire gli stadi: «All’#Olimpico 30 mila persone»” - Ilove… - Petiella : RT @destino79: @OGiannino Sta diventando ormai evidente che l'italia vuole questi soldi per farci i soliti porci comodi, motivo per cui il… -