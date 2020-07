La Serie A vuole chiedere a Sky un milione di interessi per ogni mese di ritardo e risarcimento danni (Di martedì 14 luglio 2020) La Serie A ha deciso di non staccare il segnale a Sky. La linea dei falchi, guidati da De Laurentiis (che non ha nemmeno partecipato all’Assemblea di ieri), ha avuto la peggio. I club hanno deciso all’unanimità di dare mandato al professor Vaccarella di inviare una lettera a Sky per reiterare l’intimazione al pagamento dell’ultima tranche per i diritti tv di questa stagione, facendo seguito al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano che ha definito il credito «certo, liquido ed esigibile», senza però concedere la provvisoria esecutività. Il Corriere dello Sport scrive che la decisione è stata interpretata “come una possibile apertura al dialogo”. Ma la sostanza non cambia, poiché Sky non ha intenzione di pagare e presenterà ricorso. “I tempi, evidentemente, si dilateranno ... Leggi su ilnapolista

