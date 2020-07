La Roma si scaglia contro l’ad della Lega Serie A De Siervo (e il suo stipendio) (Di martedì 14 luglio 2020) La Roma si scaglia contro l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Venerdì scorso, il club giallorosso ha inviato una mail certificata al presidente della Lega Serie A Dal Pino e al presidente Figc Gravina nella quale chiede lumi sullo stipendio percepito da De Siervo e minaccia di adire le vie della giustizia ordinaria. Lo riporta Milano Finanza, che scrive: “Secondo più fonti De Siervo ha uno stipendio fisso di 800 mila euro annui, più il 20% di bonus pari a 160 mila euro (bonus che tuttavia, nel 2019 non ha incassato). Inoltre è previsto un bonus straordinario Legato ai ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Roma si scaglia contro l’ad della Lega Serie A De Siervo (e il suo stipendio) Su Milano Finanza. Il club giallor… - romanewseu : La Roma si scaglia contro l’ad #DeSiervo: è polemica sullo stipendio #ASRoma #RomanewsEU - stefanodexterha : Cioè...il Presidente della Roma Pallotta è filo Trump e si scaglia contro Romney... - Terry_435 : @lauraboldrini @TeresaBellanova Roma, indiano scaglia sassi contro le auto e colpisce una ragazza al volto: 32enne… - nigno11 : Roma, indiano scaglia sassi contro le auto e colpisce una ragazza al volto: 32enne perde un occhio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scaglia

RomaNews

"Questa manipolazione ingannevole della realtà, oltre ad inquinare il dibattito pubblico, rende ulteriormente invisibili gli invisibili". Questa la durissima reazione di Aboubakar Soumahoro che si è s ...Ex braccio destro di Peter Thiel, Michael Kratsios è il nuovo sottosegretario per la Ricerca e l’ingegneria del Pentagono. Nei mesi passati gli attacchi a Pechino e a Huawei: sarà in prima linea nella ...