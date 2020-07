La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di martedì 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Nemmeno il tempo di riprendere fiato ed è di nuovo tempo di Serie A con la prima gara valida per la 33ª giornata di campionato. Alle 21.45 l'Atalanta ospiterà il Brescia: i bergamaschi vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio esterno rimediato sul terreno della Juventus. Intanto nel match di ieri sera, l'Inter batte in rimonta il Torino con il punteggio finale di 3-1: al vantaggio iniziale dei granata (firmato Belotti) rispondono nella ripresa le reti di Young, Godin e Lautaro Martinez.... Leggi su 90min

DiMarzio : Le #primepagine dei quotidiani in edicola domani - Ginestrascelest : In fase lettura rassegna stampa sul balcone vista monti, caffè e sole ... passerei l’estate qui - TuttoSalerno : PRIMA PAGINA - La Città - Granata, un poker da play-off - Orgoglio_Barese : Rassegna stampa del 14 luglio #sscbari #rassegnastampa #orgogliobarese - MadMassit : Cine Rassegna Stampa: addio a #KellyPreston, The Card Counter di #PaulSchrader con #OscarIsaac e #TyeSheridan,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna Stampa RASSEGNA STAMPA Cronache TV I siti e i temi online, rassegna stampa internazionale di Rainews24

A cura di Paolo Cappelli Condividi ?Recuperato il corpo di Naya Rivera. Lo sceriffo: "morta per salvare il figlio" ...

"Giovedì potrei annunciare qualcosa", le ipotesi del Corriere dello Sport sulle parole di ADL

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad ipotizzare i possibili scenari in merito alle parole di Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di pre ...

A cura di Paolo Cappelli Condividi ?Recuperato il corpo di Naya Rivera. Lo sceriffo: "morta per salvare il figlio" ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad ipotizzare i possibili scenari in merito alle parole di Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di pre ...