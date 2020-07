“La ragazza del Bataclan” torna in Francia. L’Italia restituisce l’opera di Banksy trafugata (Di martedì 14 luglio 2020) La ragazza del Bataclan di Banksy, dedicata alle vittime della strage terroristica del 2015, torna in Francia. La consegna da parte delle autorità italiane del graffito rubato e ritrovato in Italia avverrà nel pomeriggio. Durante una cerimonia ufficiale a Palazzo Farnese, nel giorno della festa nazionale francese. La ragazza del Bataclan torna in Francia L’opera del celebre e misterioso streetartist era stata trafugata nel 2019. E ritrovata in Italia, in un casale in Abruzzo il 10 giugno scorso. A dare la notizia del ritrovamento erano stati i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo). La scoperta fu possibile grazie alle indagini condotte in collaborazione con la polizia e la giustizia francese. La ... Leggi su secoloditalia

