‘La Pupa e il Secchione’, ecco chi condurrà la prossima edizione al posto di Paolo Ruffini (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo TvBlog, una nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa sarebbe prevista su Italia 1 per il prossimo autunno. Il meccanismo del reality seguirà quello già visto nella formula registrata andata in onda a partire dal 7 gennaio scorso. TvBlog aveva anche anticipato la conferma alla conduzione di Paolo Ruffini, affiancato da Francesca Cipriani. Giornalettismo.it, però, smentisce quest’ultima anticipazione. Infatti, il sito che vanta tra le firme anche quella di Gabriele Parpiglia, ha svelato che il nuovo conduttore del programma dovrebbe essere Andrea Pucci. Il comico sarebbe da solo alla conduzione e non dovrebbe essere accompagnato da nessuna valletta. Pucci non è nuovo ai telespettatori di Italia 1, in quanto aveva già condotto sul canale 101% Pucci e Big Show, ... Leggi su isaechia

