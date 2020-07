La «mutazione antropologica» che cuce un disastro quotidiano (Di mercoledì 15 luglio 2020) La nostra classe sepolta. Cronache poetiche dai mondi del lavoro, è il titolo di una raccolta poetica a più voci edita dalla casa editrice Pietre vive di Locorotondo (che pubblica solo poesia), a cura di Valeria Raimondi (pp. 128, euro 12). È un libro che contiene versi preziosi e duri. La raccolta è divisa in tre sezioni: Pane quotidiano, Homo oeconomicus, Colata continua. TUTTO RUOTA intorno agli strappi che viviamo nel mondo del lavoro e nel dramma del non lavoro. … Continua L'articolo La «mutazione antropologica» che cuce un disastro quotidiano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Cambia con i tempi e si modifica trasformando inesorabilmente le singole vite. Il passaggio dal capitalismo al neoliberalismo ha avviato una reale «mutazione antropologica». C’è un divario abissale ...V enerdì sono andato in centro. Percorsa via Acton. Lasciata la stazione marittima. Ho costeggiato in auto il complesso di San Pietro Martire, storica sede della facoltà di Lettere. Con il portone d’i ...