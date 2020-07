“La maratona è vietata alle donne, rischiano l’infertilità”. Poi arrivò Roberta Gibb (Di martedì 14 luglio 2020) Ufficialmente, per molto tempo, la donna a partecipare ad una maratona è stata Kathrine Switzer. La maratona era quella di Boston del 1967. Ottenne il pettorale numero 61 con uno stratagemma, perché all’epoca – ma stiamo parlando di appena 50 anni fa – alle donne non era consentito correre i 42 km, perché, dicevano, rischiavano l’infertilità. Al massimo potevamo correre gli 800 metri, le donne devono procreare. La sua storia è abbastanza famosa: si iscrisse usando solo le iniziali, K.V. Switzer. Il suo fidanzato era un lanciatore di martello, e quando ad un certo punto il direttore di gara Jock Semple si accorse che c’era una donna in gara, la inseguì urlando “vattene e dammi quel numero”. Il fidanzato, Tom, pesava ... Leggi su ilnapolista

