La madrina della figlia di Katy Perry è decisa ed è un volto piuttosto conosciuto (Di martedì 14 luglio 2020) La madrina della figlia di Katy Perry è stata scelta e non è un nome sconosciuto. La piccola di casa Bloom-Perry sta per venire alla luce e sarà guidata da Jennifer Aniston. Ad annunciare la decisione fatta è stato il The Sun. Sarebbe stato Orlando Bloom a chiedere a Jennifer Aniston di essere la madrina della loro bambina che sta per nascere ma della quale non hanno rivelato ancora il nome. Secondo quanto si riporta sulle colonne del magazine, Jennifer Aniston sarebbe già entusiasta di ricoprire il ruolo che le è stato offerto e per questo si sarebbe anche commossa. La Aniston e Katy Perry sarebbero anche molto amiche, con un legame che si ... Leggi su optimagazine

