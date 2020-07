La macchina nerazzurra non si ferma, 6-2 sul Brescia: questa Atalanta è inesorabile (Di martedì 14 luglio 2020) Il pareggio ricco di polemiche e di rimpianti contro la Juventus lascia all'Atalanta una forte voglia di riscatto, la volontà di riprendere subito a vincere e di rendere più solida la propria posizione tra le big assolute. La classifica atalantina non esaurisce però i temi del match: è un derby e non uno qualsiasi, dopo mesi che hanno visto Bergamo e Brescia unite nel dolore, epicentro dell'epidemia. Atalanta Bergamo v Brescia - Italian Serie A La voglia di riscatto si traduce in una partenza... Leggi su 90min

