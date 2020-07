La lunga notte di Milano (Di martedì 14 luglio 2020) Durante il lockdown, mentre paura e dolore paralizzano il Paese, uno scrittore scende per le strade deserte della sua città. E, come dentro un “Reality”, va incontro a ciò che sta accadendo: tra medici, infermieri, gente che non interrompe il suo lavoro. E vite in bilico Leggi su espresso.repubblica

L'incontro con il contatto è fissato al Policlinico. L’uomo mi condurrà dai morti infetti. Voglio arrivare in piazza della Scala, penetro la città serrata, dove è l’assedio e dove l’assediante?, vogli ...

Chiesa cattolica, sorgente di acque morte?

Religioni che si rifugiano in se stesse, il ritorno alla vera tradizione e la depaganizzazione di Papa Francesco, la tensione tra carisma e potere nella Chiesa. Il libro Soffia dove vuole (EMI) di Leo ...

