La Lombardia si smaschera a metà (Di martedì 14 luglio 2020) Francesca Angeli Alberto Giannoni Via l'obbligo di protezioni all'aperto. Zaia: più aggressivo il ceppo serbo isolato in Veneto Via la mascherina anche in Lombardia. Ma solo all'aperto. Attilio Fontana oggi firmerà l'ordinanza con la quale in sostanza adegua le regole della regione al resto d'Italia: cancellato l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto ma con la precisazione che se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone va indossata sempre. E oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncerà la proroga al 31 luglio di tutte le misure restrittive già contenute nel Dpcm dell'11 giugno scorso che scade appunto oggi. Potrebbero esserci novità rispetto ai paesi dai quali sono stati bloccati gli arrivi per ragioni di sicurezza. I tecnici del ministero monitorano ... Leggi su ilgiornale

Gli affari della ‘Ndrangheta in Lombardia non si fermano nemmeno davanti all’emergenza Covid e così nelle tasche della malavita calabrese finiscono anche i fondi a sostegno delle aziende in crisi per ...

Pedofilia online: arresti e perquisizioni in tutta Italia

È servito un vero e proprio “pedinamento virtuale” della Polizia postale per smascherare una rete di pedofili italiani che si scambiavano materiale pedopornografico su una nota piattaforma di messaggi ...

