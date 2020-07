La leggiadria di Salvini che in Senato dice «l’emergenza è finita» e sui social se la prende con gli stranieri che portano il virus (Di martedì 14 luglio 2020) Ormai la strategia è tanto nota quanto stantia. Dire una cosa in un luogo e poi dire il contrario in un altro. Potremmo definire Matteo Salvini come il prototipo della ‘modernità liquida’ di cui parlò Zygmunt Bauman: si adatta al contenitore che lo ospita. L’ultimo caso arriva da una dichiarazione rilasciata quest’oggi in Senato, pochi istanti dopo la presentazione dell’ultimo dpcm da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza (che ha annunciato l’obbligo di mascherina al chiuso e il distanziamento sociale fino al 31 luglio, per il momento). E il leader della Lega ha detto che l’emergenza Covid è finita e devono essere restituite agli italiani le libertà. Eppure leggendo i numeri non sembra essere così. Lo stesso ... Leggi su giornalettismo

