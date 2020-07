"La Lazio su Umtiti del Barcellona" (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA - Samuel Umtiti in uscita dal Barcellona, il club blaugrana è pronto a dargli il ben servito. Lenglet e Piqué sono i difensori centrali titolari con il giovane Araujo in rampa di lancio. E si ... Leggi su corrieredellosport

