La Juve spiega: ecco perché il nuovo CFO (Di martedì 14 luglio 2020) La Juventus ha un nuovo Chief Financial Officer. Da lunedì, infatti, Stefano Bertola è subentrato a Marco Re come direttore dell’area finanziaria, assumendo quindi il ruolo di CFO. Questo il comunicato del club: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che il rapporto professionale con il Dott. Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, … L'articolo La Juve spiega: ecco perché il nuovo CFO è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

La Juventus ha un nuovo Chief Financial Officer. Da lunedì, infatti, Stefano Bertola è subentrato a Marco Re come direttore dell’area finanziaria, assumendo quindi il ruolo di CFO. Questo il comunicat ...

La Juventus arriva al Garden con il suo Summer Camp

Prima edizione riminese per il camp estivo bianconero, in programma dal 27 al 31 luglio con i tecnici del settore giovanile. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti tra le 20 località italiane” comme ...

