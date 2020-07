La Gran Bretagna ha escluso Huawei dai fornitori per la rete 5G (Di martedì 14 luglio 2020) È ufficiale: dal primo gennaio 2021 nel Regno Unito l’azienda cinese Huawei sarà messa al bando dalla lista dei fornitori delle tecnologie per la nuova rete 5G. In più, entro il 2027 dovranno essere rimosse tutte le tecnologie e i componenti ancora attivi forniti da Huawei alle reti britanniche negli ultimi 15 anni, compreso il 4G. La replica di Huawei non si è fatta attendere: «Siamo molto delusi dalla decisione del Regno Unito, è una brutta notizia per tutti i possessori di uno smartphone di quel Paese, che ora sarà destinato a una linea internet per telefoni molto più lenta. I nostri prodotti sono sicuri: questa è una decisione politica e non pertinente alla sicurezza». La decisione presa in Camera dei Comuni dal ministro ... Leggi su linkiesta

