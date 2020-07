La gita si trasforma in incubo: mamma e due bambine disperse dopo un’escursione (Di martedì 14 luglio 2020) La squadra APS 14A di Subiaco è intervenuta per la ricerca di quattro persone, disperse durante un’escursione, una mamma con due bambine ed un’altra donna alle ore 17.30 ca. dopo una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa dei VVF di Roma. Si è operato con il supporto del nucleo TAS (topografia applicata al soccorso). Le quattro persone, in buona salute, sono state guidate e supportate attraverso tale tecnologia in zona sicura dove ad attenderle era presente personale VF e CC. La gita si trasforma in incubo: mamma e due bambine disperse dopo un’escursione su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

