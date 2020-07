La giornata sannita di De Luca: da San Marco a Benevento (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – giornata intensa nel Sannio per il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, impegnato su più fronti e in varie zone della provincia. La visita istituzionale è iniziata questa mattina a San Marco dei Cavoti, dove lo ‘sceriffo’ ha aperto simbolicamente il cantiere che consentirà ad Anas di realizzare la strada di collegamento tra Sannio e zona adriatica. Successivamente De Luca si è spostato a Pago Veiano per una seconda tappa orientata alla posa della prima pietra per i lavori relativi alla strada provinciale 58, che ha beneficiato di un finanziamento regionale per circa tre milioni di euro. Ultimo, ma non meno importante, il passaggio all’auditorium Sant’Agostino di Benevento dove ... Leggi su anteprima24

Anche per l’Associazione Culturale Cuore Sannita, guidata dal presidente Giuseppe D’Abbraccio, è tempo di ricominciare dopo il lungo periodo di interruzione delle attività. L’interesse per il territor ...

