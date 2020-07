La Francia festeggia il Mondiale sugli Champs Elysées – 14 luglio 1998 – VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Il 14 luglio 1998 la Francia, a due giorni dal trionfo sul Brasile, si riversa sugli Champs Elysées per festeggiare il Mondiale A due giorni dalla finale vinta contro il Brasile, la Francia intera si riversa per strada per festeggiare la vittoria del Mondiale di casa. Un’enorme celebrazione che, non a caso, viene organizzata proprio nel giorno della Festa Nazionale transalpina. Sono centinaia di migliaia, infatti, i francesi che si radunano sugli Champs Elysées a Parigi, per sventolare il proprio tricolore ed esultare ancora una volta tutti insieme. Con ancora negli occhi le prodezze di Zidane, che 48 ore prima avevano consegnato alla selezione di ... Leggi su calcionews24

Da questa data si fa cominciare la Rivoluzione francese. 1790 – Un anno dopo la presa della Bastiglia per festeggiare l'evento si svolge la Fête de la Fédération; questo evento è festeggiato dal 1880

Un compleanno atipico, che cade solitamente in pieno calciomercato e che invece oggi Fabio festeggia in un momento in cui la stagione è ancora pienamente nel vivo, con la Juventus in…

