La foto della caviglia gonfia di Maradona a Italia 90. Che non era di Maradona, e non era a Italia 90 (Di martedì 14 luglio 2020) Trenta anni dopo la fine dei Mondiali di Italia 90 ha ricominciato a girare la foto della caviglia di gonfia di Maradona. Peccato che quella caviglia non era di Maradona, e non era nemmeno a Italia 90. Appartiene ad un portiere che nel 1990 aveva appena 7 anni. La Nacion racconta la bislacca carriera di questa foto, attribuita al Pibe de Oro e usata a scopi commerciali da 10 anni. In un Mondiale pieno di colpi duri, dalla prima (e violenta) partita contro il Camerun alla finale con la Germania, la caviglia sinistra costrinse Maradona ad affrontare infiltrazioni per giocare, e divenne un’icona di ... Leggi su ilnapolista

Alla vigilia del grande Maxiprocesso di Palermo, Giovanni Falcone tenne una scottante “lectio” sulla mafia ad una platea di addetti ai lavori, in un albergo siciliano sul mare. In quella occasione spi ...

Gli ultras del NEC a Barreto: «Ti amiamo e ti aspettiamo» – FOTO

I tifosi del NEC sognano il ritorno di Edgar Barreto in Olanda: lo striscione per l’ex centrocampista della Sampdoria – FOTO Gli ultras del NEC hanno esposto uno striscione per invocare il ritorno di ...

