La Florida è in fase-Lombardia, e l’NBA riparte a Disney World senza 22 giocatori positivi (Di martedì 14 luglio 2020) Quando l’industria NBA pensò e mise a punto la folle idea di completare chiudendo tutto il campionato dentro una bolla d’isolamento a Disney World, non si aspettava di ritrovarsi a Orlando in Florida nel mezzo dell’epicentro mondiale della pandemia. In molti stati degli Stati Uniti, in particolare quelli del sud, ormai il contagio e fuori controllo: ogni giorno viene battuto il record di casi del giorno prima con un’impennata esponenziale ben rappresentata da questo grafico: This chart is amazing. You have to watch it until the end. Wait for it… pic.twitter.com/zIOoWANMXK — Steven Dennis (@StevenTDennis) July 12, 2020 Proprio la Florida è attualmente lo stato messo peggio: due giorni fa sono stati registrati 15.299 casi in 24 ore, circa un quarto dei casi totali ... Leggi su ilnapolista

