La figlia di Morgan e Asia Argento debutta come attrice per il fashion film Aelektra (Di martedì 14 luglio 2020) Nel videoclip della nuova collezione haute couture di Antonio Grimaldi c'è proprio lei, la figlia di Morgan e Asia Argento, quella Anna Lou Castoldi che spesso è stata oggetto di scontri tra i due ex sposi. Anna Lou ha 19 anni e per questa occasione ha interpretato il suo ruolo nel fashion film ÆLEKTRA, scritto e diretto da sua madre Asia per presentare la collazione autunno/inverno 2020/2021. Una messa alla prova, quella di Anna Lou, che sua madre Asia aveva confessato di desiderare nel corso di un'intervista al Fatto Quotidiano. L'occasione è arrivata con ÆLEKTRA, che come suggerisce il titolo si ispira al mito di Elettra raccontato nella tragedia di Euripide e che ha dato il nome al noto ... Leggi su optimagazine

