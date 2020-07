La fidanzata di Lautaro Martinez fa impazzire i fan: che foto a bordo piscina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Agustina Gandolfo fa impazzire i fan su Instagram. La fidanzata di Lautaro Martinez ha pubblicato recentemente una nuova foto hot a bordo piscina, con scollatura evidente e linee da sogno. I follower dell’argentina nei commenti hanno provveduto a farle i dovuti complimenti per il fisico mozzafiato. Nel frattempo lo stesso Lautaro Martinez è tornato al gol contro il Torino, interrompendo un digiuno che stava iniziando a diventare pesante. View this post on Instagram El domingo así si lo quiero 🤩😏. Qué planes tienen para hoy? ☀️🇮🇹 🥶🇦🇷 A post shared by Agustina (@agus.gandolfo) on Jun 28, 2020 at 6:18am ... Leggi su sportface

Agustina Gandolfo fa impazzire i fan su Instagram. La fidanzata di Lautaro Martinez ha pubblicato recentemente una nuova foto hot a bordo piscina, con scollatura evidente e linee da sogno. I follower ...

NAPOLI - Resterà un’altra stagione all’Inter? Probabilmente sarà ancora alla corte di Antonio Conte anche dopo il 7 luglio, quando scadrà la sua clausola di rescissione. Intanto Lautaro Martinez se la ...

NAPOLI - Resterà un'altra stagione all'Inter? Probabilmente sarà ancora alla corte di Antonio Conte anche dopo il 7 luglio, quando scadrà la sua clausola di rescissione. Intanto Lautaro Martinez se la ...