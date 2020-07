La famosa conduttrice di Mediaset accusa: “Sono stata picchiata dietro le quinte” Lui è molto famoso (Di martedì 14 luglio 2020) Daniela Rosati, ex moglie di Adriano Galliani, racconta uno scioccante retroscena a Il Fatto Quotidiano: la donna perse un bambino a causa di un violento pestaggio. Daniela Rosati, pioniera della medicina in tv, ex conduttrice Mediaset ed ex di Adriano Galliani ora ha 62 anni e una vita completamente diversa da quella di qualche anno fa: “Ora mi dedico alla preghiera, alla carità e alla scrittura”, dice. La donna sembra aver trovato la sua serenità nel conforto della religione, ma non dimentica alcuni episodi del suo passato decisamente inquietanti. La nuova vita di Daniela Rosati: preghiera e castità. Come vive ora Daniela? “Vivo di quello che ho guadagnato grazie al mio lavoro in Mediaset e di ciò che ho avuto durante la separazione da Galliani: però, a differenza di ... Leggi su howtodofor

ik7zerouno : RT @erretti42: Secondo la conduttrice di OminibusLa7 Conte che ha preso una posizione dura contro il rinnovo delle concessioni si sarebbe s… - markkno68939488 : RT @erretti42: Secondo la conduttrice di OminibusLa7 Conte che ha preso una posizione dura contro il rinnovo delle concessioni si sarebbe s… - Europeo91785337 : RT @erretti42: Secondo la conduttrice di OminibusLa7 Conte che ha preso una posizione dura contro il rinnovo delle concessioni si sarebbe s… - LobbaLuisa : RT @erretti42: Secondo la conduttrice di OminibusLa7 Conte che ha preso una posizione dura contro il rinnovo delle concessioni si sarebbe s… - kiara86769608 : RT @erretti42: Secondo la conduttrice di OminibusLa7 Conte che ha preso una posizione dura contro il rinnovo delle concessioni si sarebbe s… -