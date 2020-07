La Corte Suprema Usa dà il via libera: tornano le esecuzioni capitali federali (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo 17 anni la Corte Suprema americana ha dato il via libera alla prima esecuzione federale dal 2003. La decisione è giunta poche ore dopo che la giudice distrettuale Tanya Chutkan aveva bloccato e ... Leggi su quotidiano

massimobray : Storica sentenza della Corte Suprema che estende in Oklahoma orientale la riserva dei nativi americani su un territ… - repubblica : Pena capitale negli Usa: Corte suprema autorizza le esecuzioni dopo stop di 17 anni [di ANNA LOMBARDI] [aggiornamen… - Tg3web : Sentenza storica della Corte Suprema degli Stati Uniti: per i giudici metà del territorio dell'Oklahoma spetta alle… - caroliarita : RT @massimobray: Storica sentenza della Corte Suprema che estende in Oklahoma orientale la riserva dei nativi americani su un territorio da… - CatelliRossella : Pena capitale negli Usa: Corte suprema autorizza le esecuzioni dopo stop di 17 anni -