La confessione di Al Bano | “So cosa è successo a Ylenia | ma non ho il coraggio”

Al Bano ha confessato di sapere la verità sulla figlia Ylenia e di averla tenuta per sé tutti questi anni perché non ha il coraggio di parlarne. Ormai sono quasi trent'anni che la figli di Al Bano e Romina Power è scomparsa. La tragedia, oltre ad essere dolorosissima per la famiglia Carrisi, ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'Italia. I due cantanti in questi anni hanno reagito in modo diverso sull'argomento. Al Bano ha chiesto di non parlarne più, mentre Romina è ancora intenta a ricercare la sua bambina. Dalle ultime notizie che si hanno pare che Ylenia, in base a delle indagini seguite da una detective statunitense, sia nascosta all'interno di un convento californiano molto difficile da raggiungere.

