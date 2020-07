La bufala del ‘nigeriano’ che urina su un crocifisso a Torino (Di martedì 14 luglio 2020) La magia del web: un utente condivide una foto, gli dà una descrizione (falsa) e ottiene quasi 300 condivisioni e una valanga di commenti indignati che credono alla narrazione bufalesca. Ne abbiamo viste tante, soprattutto negli ultimi tempi. Prima di quest’ultimo caso ci siamo trovati di fronte a un immagine ti teste di cane in vendita in un supermercato dell’Esquilino (a Roma). Ora abbiamo davanti ai nostri occhi un’ennesima fake news – che ha come unico obiettivo quello di incitare all’odio razziale e religioso – sul caso del ragazzo nigeriano urina su crocifisso a Torino. Ovviamente non è così. LEGGI ANCHE > Non è vero che in un supermercato di Roma sono in vendita le teste di cane Su Facebook questa immagine è stata pubblicata da un utente che l’ha ... Leggi su giornalettismo

La magia del web: un utente condivide una foto, gli dà una descrizione (falsa) e ottiene quasi 300 condivisioni e una valanga di commenti indignati che credono alla narrazione bufalesca. Ne abbiamo vi ...

“Penso di aver fatto un errore. Credevo fosse una bufala, ma non lo era”: sono state queste, raccontano le agenzie di stampa internazionali, le ultime parole di un uomo di 30 anni ad un’infermiera, pr ...

