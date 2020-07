Kristin Lash e Jakob Grey, intervista all’interessante duo slovacco che ha appena pubblicato l’album di debutto (Di martedì 14 luglio 2020) Kristin Lash e Jakob Grey, un duo di grande interesse Raramente ci si imbatte in prodotti discografici di valore oggigiorno. La nostalgia verso il passato, puntellato da perle in molteplici generi, si fa sempre più forte soprattutto per la mancanza di nuovi stimoli nel presente. Ecco perché un duo come quello composto da Kristin Lash e Jakob Grey, nomi d’arte di Kristina Mihalova e Jakub Sedivy, non lascia affatto indifferenti. Provenienti da una piccola nazione come la Slovacchia, ventitreenne lei e ventiquattrenne lui, i due hanno già raggruppato parecchie soddisfazioni in patria nonché all’estero. Hanno avuto occasione di aprire concerti per Dianne Reeves, Stanley Clarke e Candy Dulfer ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

