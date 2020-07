Kosovo: al Tribunale dell'Aja prosegue interrogatorio Thaci (Di martedì 14 luglio 2020) ANSAmed, - BELGRADO, 14 LUG - E' proseguito oggi al Tribunale speciale dell'Aja l'interrogatorio del presidente del Kosovo Hashim Thaci, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. Ieri Thaci ... Leggi su corrieredellosport

ANSANuovaEuropa : Kosovo: Thaci al Tribunale dell'Aja per i crimini dell'Uck - Flavr7 : RT @claudio1168: Ops ma guarda un po' i musulmani kossovari, ma non erano bravissimi e i serbi cattivissimi??? @AleLepri @LKaganovich2970 @… - SplendorSolis00 : RT @claudio1168: Ops ma guarda un po' i musulmani kossovari, ma non erano bravissimi e i serbi cattivissimi??? @AleLepri @LKaganovich2970 @… - hockeybotabc : RT @claudio1168: Ops ma guarda un po' i musulmani kossovari, ma non erano bravissimi e i serbi cattivissimi??? @AleLepri @LKaganovich2970 @… - LKaganovich2970 : RT @claudio1168: Ops ma guarda un po' i musulmani kossovari, ma non erano bravissimi e i serbi cattivissimi??? @AleLepri @LKaganovich2970 @… -