Klopp: “Sentenza del Tas sul City? Non è stato un bel giorno per il calcio. Regole vanno rispettate” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Liverpool, Klopp, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche il tema relativo alla sentenza del TAS che ha ribaltato le decisioni della UEFA che aveva originariamente squalificato per due anni dalle coppe europee il Manchester City. Ecco le sue parole: “Non so neanche se posso rispondere, è una questione delicata. Non è stato un bel giorno per il calcio, a essere onesti. Il Fair Play Finanziario è una buona idea, protegge le squadre e la competizione, fa in modo che nessuno spenda troppo e che i soldi vengano spesi nelle giuste maniere. Non sta a me valutare e dare valutazioni, ma credo che tutti debbano rispettare queste Regole. Se i club e le nazioni più ricche possono fare quello che vogliono, allora diventa difficile. ... Leggi su alfredopedulla

