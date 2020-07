Klopp: 'Manchester City in Champions? Brutta giornata per il calcio' (Di martedì 14 luglio 2020) Jurgen Klopp: "City in Champions? Brutta giornata per il calcio". Lo ha detto il tecnico tedesco del Liverpool. Leggi su gazzettadelsud

DP_CMJ : RT @sportface2016: Sentenza #TAS sul #ManCity | #Klopp esterna dubbi sul sistema del fair play finanziario: 'Non è un bel giorno per il cal… - sportface2016 : Sentenza #TAS sul #ManCity | #Klopp esterna dubbi sul sistema del fair play finanziario: 'Non è un bel giorno per i… - lena_stefano : @LucaSimo58 @marcopiccari1 Dicevano lo stesso di Klopp a Liverpool , di Guardiola a Manchester, Mou a Porto...e alt… - ferraXI : @PetrarcaNicola @_ThousandN Per dimostrarti la mia tesi posso riportarti esempi banali come quello del PSG (dove i… - 2003_manchester : @armagio Ricchioncello ma vuoi paragonare il calcio inglese con il pattume italiano? Bimbo da latte,Klopp era andat… -