KKN | Su Osimhen anche Liverpool | Inter e Milan ma lui vuole solo il Napoli

La radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, ha fornito alcune informazioni in diretta sulla trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro. Secondo quanto riferito dalla redazione dell'emittente, sull'attaccante del Lille c'è anche l'Interesse di Liverpool, Inter e Milan, ma lui è stato molto chiaro nell'affermare di volere soltanto il Napoli. La trattativa è in corso, sono ore frenetiche. Se si trovasse la congiuntura giusta e l'accordo su tutti i dettagli del contratto, non resterebbero che le visite mediche.

