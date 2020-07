Kjaer-Milan: un riscatto scontato e conveniente (Di martedì 14 luglio 2020) Non c’erano dubbi sul fatto che il Milan avrebbe esercitato il diritto di riscatto per Simon Kjaer, difensore centrale dimostratosi molto affidabile dopo una prima parte di stagione non competitiva con l’Atalanta. Gli eccellenti rapporti con il Siviglia hanno fatto il resto, dopo l’operazione di Suso e con la necessità comunque di puntare su uno specialista che ha dimostrato continuità nel rendimento. Zero dubbi prima, dunque, spazzati via dai 3,5 milioni investiti per un’operazione sicuramente conveniente. Foto: profilo twitter Milan L'articolo Kjaer-Milan: un riscatto scontato e conveniente proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

