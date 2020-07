Juventus, tanti nomi per il mercato (Di martedì 14 luglio 2020) Paratici si muove sul mercato, tra pupilli e occasioni. La Juventus continua a muoversi con grande attenzione sul mercato. La Vecchia Signora infatti è al lavoro per svecchiare la squadra e regalare a Maurizio Sarri i tasselli giusti per la prossima stagione.Il primo reparto su cui i bianconeri interverranno sarà quello dei terzini. Le prestazione degli esterni difensivi della Juventus in questa stagione sono state abbastanza altalenanti. Alex Sandro ha alternato buone prestazione ad altre macchiate da errori grossolani (ad esempio contro il Milan), Danilo e De Sciglio non hanno mai convinto del tutto. L’unica nota lieta di quel reparto è stata Juan Cuadrado, che però non è un terzino, ma è stato semplicemente adattato a quella posizione. Ecco perchè i ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tanti Juventus, tanti nomi per il mercato Periodico Daily - Notizie Juventus, Dybala è una Joya per gli occhi: il rinnovo una formalità

In questa stagione, Paulo Dybala ha dimostrato in più occasioni di avere una forza mentale che va di pari passo con le qualità tecniche. La Juventus, adesso, sembra intenzionata a puntare tutto sull'a ...

Carlo Nesti: “Il Torino è un mistero anche per i trasformisti”

Juventus, Atalanta, Napoli e Milan sono le squadre più in vista di queste prime 2 giornate di campionato post-Covid. Hanno viaggiato tutte a punteggio pieno, per quanto con andature e rendimenti diver ...

